الاستهلاك يزيد في رمضان 50 %.. وزير التموين: افتتاح معرض أهلا رمضان غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، افتتاح معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض، وسيتم توفير كافة السلع بمعظم المحافظات، غدا الأحد.

وأوضح المصيلحي، أنه سيتم افتتاح معرض "أهلا رمضان" غدا الساعة السادسة مع رئيس مجلس الوزراء بأرض المعارض على مساحة ١٢ ألف متر ويشارك فيه ١٦٨ من كبرى شركات الصناعات الغذائية، وسيتم تقديم عروض بتخفيضات تتراوح ما بين ١٨ إلى ٢٨% لبعض السلع.

كما سيشارك ١٦١ شادر بالتعاون مع بعض الشركات، و٢٠ سلسلة تجارية، بحيث يوجد بكل فروعها ركن يحمل لوجو "أهلا رمضان"، و١٠٠٠ منفذ لـ"جمعيتي" من أصل ٦ آلاف منفذ، و١٣٠٠ منفذ لمجمعات استهلاكية.

وأضاف وزير التموين خلال الجلسة النقاشية التي تعقد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: في شهر رمضان يزيد حجم الاستهلاك ٥٠%، مشيرا إلى أن الاستعداد يتم على شقين، الوزارة والشركات التابعة لها.