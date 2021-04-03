ضبط شخص لاستيلائه على بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالاستيلاء على بطاقتي دفع إلكتروني خاصة بإحدى السيدات، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم الإلكترونية، وخاصة المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مديرة الأغذية والمشروعات بأحد الأندية، مقيمة بمحافظة الجيزة) بشأن اكتشافها سحب مبالغ مالية من حساب والدتها بأحد البنوك من خلال استخدام بطاقتي الدفع الإلكتروني الصادرتين لها من ذات البنك في عمليات سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة)، واستغل المذكور طبيعة عمله لدى والدة الشاكية وتردده على مسكنها بمنطقة الزمالك بالجيزة وقيامه بمغافلتها والاستيلاء على بطاقتي الدفع الإلكتروني الخاصتين بها وكذا معرفته بالرقم السري الخاص بهما واستخدام تلك البطاقات عقب ذلك في عمليات السحب وإعادة البطاقات مرة أخرى إليها دون علمها وقيامه بتكرار تلك العمليات عدة مرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قام بالتصرف في تلك الأموال في سداد ديونه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.