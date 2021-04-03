الدستورية تقضي بعدم قبول طعن نقيب المحامين على اعتماد لائحة "مركز التعليم المفتوح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًا على دستورية قراري وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح.

وشيدت المحكمة قضائها على أن محكمة الموضوع لم تُصرِّح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين.