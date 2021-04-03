شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يسلمان 4935 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة ، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، 4935 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة.

قال وزير القوى العاملة إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، بهدف مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات.

وزير القوى العاملة يسلم شهادات للعمالة الغير منتظمة

وزير القوى العاملة يسلم شهادات للعمالة الغير منتظمة

وأوضح سعفان أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة ، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كلا في الجزء الخاص به والقطاع الذي يتناوله، مشيرًا إلى أنه تم رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من ٢٠٠ ألف وثيقة إلى ٥٠٠ ألفاً على مستوى محافظات مصر .

وزير القوى العاملة يسلم شهادات للعمالة الغير منتظمة

وتابع أن هذه الوثيقة تحملت قيمتها بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية،و أنها ماهي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة ، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة مشددا على أن الدولة المصرية خلال الست سنوات الأخيرة حققت مزيداَ من الإنجازات يمكن وصفها بالإعجاز الذي لا تقدر على تحقيقه أي دولة أخرى غيرها خاصة في ظل جائحة كورونا .

وزير القوى العاملة يسلم شهادات للعمالة الغير منتظمة

من جانبه، أشار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إلي أن الدولة المصرية وضعت خطة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ، وذلك تأكيدا أن العامل المصري يمثل العمود الفقري للتنمية والبناء والثروة البشرية التي تعتمد عليها كافة القطاعات .

كما توجه محافظ قنا بخالص الشكر للقيادة السياسية التي تولي العمالة بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، اهتماما ملحوظا موجها الشكر لوزارة القوي العاملة ، والتي تعد السند والداعم الأول للعمالة في مصر ، لما تقدمه من خدمات جليلة لحفظ حقوقهم كما وجه المحافظ الشكر لأوائل الخريجين للدورات التدريبية لحصولهم علي تلك الدورات والتي تؤهلهم للمهن التي يحتاجها سوق العمل المصري ، فضلا لإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم توفر لهم حياة كريمة .

كما استعرض أحمد عبد الوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا ، ما قامت به المديرية خلال العام 2020 من تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة حيث بلغ اجماليها 18 مليونا و623 ألفا و255 جنيها ، كما تم تسجيل 286 من ذوي الهمم والعزيمة وتم تعيين 40 من هذه الفئة.