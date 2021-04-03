شكرا لقرائتكم خبر عن توفير مبادرة «100 مليون صحة» لأيتام شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت وزارة الصحة حملة لرفع الوعى الصحى المجتمعى للأطفال الأيتام، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتعميم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة داخل دور الأيتام من خلال 27 فريقًا للتواصل المجتمعى من الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة على التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لتوفير خدمات المبادرات الرئاسية الصحية داخل دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، وهى الدار الوحيدة الخاصة برعاية الأيتام على مستوى محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى قيام فريق طبى برئاسة الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام إدارة الطب الوقائى والدكتورة انتصار سرى مدير عام إدارة الرعاية الأساسية والدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى والدكتورة هبة العكاوى مدير المكتب الفنى وعدد من الأطباء المتخصصين والفرق الطبية بتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة المصرية للمشرفات بدار الأيتام.

وأعلن الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى عن مشاركة فرق التواصل المجتمعى بالوزارة للأطفال الأيتام في الاحتفال بعيدهم السنوى داخل دار الأيتام بالعبور، والحرص على تقديم الدعم الصحى للأطفال ورسائل توعوية لاتباع السلوكيات الصحية السليمة.

ونوه إلى قيام فريق التثقيف والاعلام الصحى بالمديرية بتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال وجميع الخدمات الصحية لمبادرة رئيس الجمهورية في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة.

ومن جانبه أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى إلى أنه تم أيضا نشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف والاعلام الصحي بالمديرية وإدارة العريش الصحية.