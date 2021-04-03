شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم المواطنين على 4 مراكز طبية للتطعيم بلقاح كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت 4 مراكز طبية بمحافظة المنيا تزاحم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للتطعيم بلقاح كورونا المستجد، حيث شهدت مراكز مستشفى سمالوط النموذجي، ومركز طبي القيس بمركز بني مزار، ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا، إقبال كبير من المواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، إن المراكز تستقبل المواطنين ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.