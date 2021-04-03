شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاقه.. نائبة وزير السياحة توضح تفاصيل اللمسات الأخيرة لموكب المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، التفاصيل النهائية قبل انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط اليوم السبت.

قالت «شلبي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على قناة «الأولى»، إن القائمين على العمل سواء في المتحف المصري أوالمتحف القومي للحضارة يعملون باستمرار حتى الآن لوضع اللمسات النهائية للحدث من خلال التغليف المحكم للمومياوات.

أضافت: «كذلك الفرق المتدربة للمشاركة في الموكب والمخرجين والإعلاميين، جميعهم في حالة استعداد لإخراج الحدث بشكل يليق بمكانة مصر».

تابعت: «بالرغم من حالة الانغلاق الكامل لدول كثيرة بما في ذلك الدول التي تعوق انتقال الممثلين الدبلوماسيين من الانتقال والسفر، إلا أننا شرُفنا بزيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والذي وصل أول أمس، كما استقبلنا أمس أمينة الأمم المتحدة اليونسكو».

أشارت إلى أن الاثنين هما شخصيات عالمية مهمة وتواجدها في مثل هذا الحدث يجلب لنا زخم إعلامي ومزيد من تسليط الضوء على الحدث وعلى مصر، لافتة إلى أن ممثلة اليونسكو اهتم بالأمس بزيارة المتحف المصري بصحبة الوزير لمشاهدة المومياوات قبل عملية نقلها.

نحن القائمين على وزارة الآثار وهيئة تنشيط السياحة نهتم بالأسواق الكبرى التي تصدر لنا السائحين من خلال صفحاتنا التي تتحدث باللغات الخاصة بهم حيث تم ترجمة الفليلم وترجمة البث المباشر حتى يتابع الأفراد في هذه الدول الحدث، فضلًا عن تبليغهم بتوقيت الحدث لأن هناك فرق توقيت بيننا وبينهم.

أضافت: «تم شراء بعض المساحات الإعلانية في بعض الأماكن التي لا نملك بها تغطية مباشرة، بالإضافة لوكالات الأنباء والصحف التي تعمل على تغطية الحدث، الأمر الذي يساعدنا على نقل الحدث داخل منازل المواطنين في الدول الأخرى في ظل انغلاق العالم.