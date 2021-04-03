شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء في «النواب»: التغطية الإعلامية الدولية لـ «موكب المومياوات» دعاية كبيرة للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أن التغطية الإعلامية الواسعة لوسائل الإعلام العالمية لحدث موكب المومياوات، المُقرر له اليوم السبت، يعد دعاية واسعة للسياحة المصرية وسيكون له أثر على تدفق السياح على مصر خلال الفترة المقبلة.

اعتبر النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، أن ترجمة حدث نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة المصرية إلى 14 لغة مختلفة ومتابعة 200 مراسل دولى و500 قناة تليفزيونية للتغطية بمثابة دعاية كبيرة وغير مسبوقة للسياحة والآثار المصرية عالميًا.

قال «حنفى»، في بيان له، اليوم السبت، إن اتجاه أنظار العالم كله صوب مصر لمتابعة هذا الحدث التاريخى سيكون له أثره الكبير في جذب سياح العالم كله إلى مصر من جديد حتى تسترد مصر لعافيتها السياحية واصبح من جديد قبلة السياحة العالمية.

فيما قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب إن تقرير شبكة «سى إن إن» الأمريكية الذي القت فيه الضوء على استعداد مصر لموكب نقل المومياوات ملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط واشارتها إلى أن 22 ملك وملكة سيتم نقلهم من مكان استراحتهم الحالى إلى منزل جديد بعد أن يجوبوا شوارع القاهرة في موكب ملكى مهيب بمثابة أكبر دعاية للترويج للسياحة والاثار المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف«مسعود» ان الشبكة الامريكية، وصفت عملية النقل بانها تبدو كحبكة فيلم، لكنها في الواقع جزء من احتفال فخم بتاريخ مصر، ومشروع لنقل بعض أعظم كنوزها إلى منشأة جديدة ذات تقنية عالية.

وقال النائب أمين مسعود ان إلقاء الشبكة الامريكية «سى إن إن» الضوء على حماس المصريين الذين تابعوا البروفات مؤخرا في وسط القاهرة وسرعان ما وضعوا صورا لمركبات المومياوات المصنوعة خصيصا للحدث والمزينة بزخارف ذهبية قديمة، على وسائل التواصل الاجتماعى إنما هو دليل على اهتمام الاعلام العالمى بهذا الحدث التاريخى.

و قال النائب حسن المير عضو مجلس النواب أن نقل المومياوات حدث تاريخى وعالمى غير مسبوق ويروج للسياحة والاثار المصرية عالميا والأهم من ذلك هو أن هذا الحدث سيؤكد للعالم كله أن مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار خاصة أن هناك 400 محطة تليفزيونية فضائية إقليمية وعالمية من جميع أنحاء العالم تتابع الحدث وتنقله على الهواء مباشرة لجميع دول العالم.

واعتبر «المير» ان الحدث بمثابة أكبر دعاية سياحية على أعلى مستوى ودعاية ثقافية ودعاية سياسية كبيرة تظهر للعالم كله.

و اضاف انه من المتوقع تشهد مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة تدفقاً سياحياً كبيراً من مختلف سياح العالم لزيارة جميع المحافظات والمدن والمناطق السياحية والاثرية

يذكر العرض الذهبي للفراعنة سيبدأ من المتحف المصري في ميدان التحرير ثم السير على طول نهر النيل إلى الفسطاط، في القاهرة القديمة ليتم تسليم المومياوات إلى مثواهم الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC) وإلى جانب المومياوات، ستشمل قاعة العرض الموجودة داخل المتحف صور الأشعة السينية ومسحًا مختلفًا للمومياوات، بالإضافة إلى بعض متعلقاتهم.

وسيتم بث العرض على الهواء مباشرة من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية، وسيشمل إزاحة الستار عن المسلة وإخراج أربعة تماثيل لأبي الهول وسيبدأ الموكب عند غروب الشمس وسيقدم احتفالًا فخمًا واحتفاءا خاصا بكل فرد من أفراد العائلة المالكة الذين سينقلون في سيارت مزخرفة على الطراز الفرعونى وسيتم اصطحابهم بالموسيقى والأضواء والملابس والخيول.