شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل بتفقد العمل بمحطة سكك حديد المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اليوم، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في إطار تفقد الوزير لمحطة السكة الحديد وورش الإضافية، كما سيلتقي الوزير بالسائقين والعاملين بها.

وأجرى الوزير جولة داخل محطة سكك حديد المنيا ، حيث أكد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لتحرك القطارات وعدم مخالفتها، للحفاظ على حياة المواطنين، وتوفير كل السبل لخدمتهم، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير مرفق النقل بشكل متواصل.

ووجه بتجديد اية أرصفة متهالكة، كما طالب العاملين ببذل المزيد من الجهد، مؤكدا انه لا مكان لأي مقصر في العمل.

وشدد وزير النقل على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية سواء في مبنى المحطة، أو داخل القطارات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم المبنى بصفة مستمرة وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، واستمع لشكاوى وملاحظات عدد من المواطنين بالمحطة، موجها جميع العاملين بالمحطة بضرورة الالتزام بقواعد العمل المنصوص عليها، والاهتمام بأعمال التطوير المستمرة للمبنى.

كما تفقد الوزير والمحافظ ورش الإضافية ،حيث شدد على الاهتمام بصيانة ونظافة المعدات والانضباط والالتزام بمواعيد العمل ،كما تابع ورش تركيب الزجاج وتفقد عدد من العربات عقب تطويرها .

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ عدد من المشروعات منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 ،ومنها على وجه الخصوص قطاع النقل، حيث تم الانتهاء من عدد 693 مشروع بقطاع الطرق من اهمهم محور سمالوط على نهر النيل بطول حوالي 24 كم وعرض 21 م بتكلفة 1.872 مليار جنيه، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي ، من القاهرة إلى المنيا، وما يخص محافظة المنيا مسافة 97 كم بتكلفة 1.200 مليار جنيه، لافتا إلى انه يجري حاليا تنفيذ عدد ( 23 ) مشروع في قطاع الطرق والنقل.

جولة وزير النقل للمنيا