شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لحالتي تعد على الأرض الزراعية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح وحيد صلاح عبدربه، رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، بأنه تم شن حملة مكبرة من المركز لتنفيذ حالتى إزالة وتطبيق القانون حيال المخالفين حيث

تم اليوم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدى على الأرض الزراعية باجمالى مساحه ٢٨٥ متر بقريه منشأه سلطان وتمت الازالة.

أكد «عبدربه» أنه لاتهاون في تنفيذ القانون على كل من خالف القانون حفاظا على الرقعة الزراعية.