شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ مدينتي مشتول السوق ومنيا القمح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجئ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، بزيارة لقرية كفر أبراش التابعة لرئاسة ‏مركز ومدينة مشتول السوق، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على ‏الطبيعة‎.‎

تفقد المحافظ شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات ‏والتعرف على شكاوى واحتياجات المواطنين، مشدداً على رئيس الوحدة المحلية الإهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ‏بشوارع القرية أولاً بأول، لخلق جو بيئي وصحي لأهالي القرية‎.

‎‏‏كما اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع صرف صحي ابراش وكفـر ابراش، والذي يتكون من محطة معالجة تعمل بطاقة 10 ألف م3/ يوم، بالإضافة إلى 3 محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار بتكلفة مالية 200 مليون جنيه.

انتقل المحافظ لمتابعة معدلات أداء الشركة المسند لها أعمال حفر ومد شبكات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدينة مشتول السوق، مشددا على سرعة الإنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ ورد الشيء لأصله، تمهيدا لأعمال الرصف والتوسعة، ورفع كفاءة الشوارع لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

ثم توجه محافظ الشرقية لمدينة منيا القمح لمتابعة أعمال رفع الأكشاك المخالفة والمتعدي أصحابها على حرم السكة الحديد، وذلك لتأمين حركة القطارات والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدا أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين، ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف القطاعات الخدمية وتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، قائلاً لن أسمح بأي تقصير أو تهاون في العمل.