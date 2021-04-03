شكرا لقرائتكم خبر عن يونس يتابع أعمال النظافة بقرى الحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، اليوم السبت، أعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمدينة والقرى التابعه للمركز موجها بالتواصل ميدانيًا مع المواطنين وتحسين مستوى المرافق والخدمات.

تابع على العيسوي، رئيس قرية السحايت، أعمال حملة النظافة بنطاق ملعب مركز شباب السحايت ورفع تراكمات القمامة وتحميلها إلى المقالب العمومية، بالإضافة إلى أعمال النظافة داخل شوارع القرية.

كما تابع تميم أبوزيد رئيس قرية الزعفران سير العمل بمنظومة النظافة وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية.

ولليوم الثالث على التوالي تابع رضا الشربيني رئيس قرية التفتيش أعمال مسح وتمهيد الطرق الترابية بنطاق الوحدة المحلية بالتفتيش لتيسر حركة المرور للمارة والسيارات، وقال رئيس مدينة الحامول أنه شدد على رؤساء الوحدات القروية بمتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها من المهد وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي أيا كان نفوذه.

وحذر من التقاعس في ذلك، مؤكدا أنه سيتم التعامل بمنتهي الحسم مع أي من يحاول التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

الحامول

الحامول

الحامول

الحامول

الحامول

الحامول