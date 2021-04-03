شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية عزة : السفر بمعبر رفح البري للحافلتين الخامسة والسادسة.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، ليوم غد الأحد الموافق 4 أبريل الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم السبت، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة و الحافلة السادسة من الكشف السابق رقم «2021/10»، علي أن يكون التواجد غداً الساعة الثامنة صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم.

أضافت الهيئة، أنه سيتم جراء فحص كورونا للحافلات من الأولى حتى الثالثة، من الكشف الجديد رقم «2021/11»، غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم، وإجراء فحص كورونا للحافلات من الرابعة حتى السادسة، يوم الأثنين المقبل، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

شددت الهيئة علي ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.