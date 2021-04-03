شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة التنفيذية بالشرقية تتصدي للبناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على هيبه الدولة وفرض سياده القانون على الجميع.

ومن جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، يإزالة سلم وتكسير بروز بأحد العقارات المخالفة لشروط الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتصدي لاستكمال أعمال بناء مخالف بمنطقة الغشام، والتحفظ على مواد البناء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات، بإزالة سور بالدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية بالإخيوة على مساحة 20متر طولي، كما تمكنت الحملة من إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 30متر طولي بناحية الوحدة المحلية بسعود، وكذلك قامت الوحدة المحلية بسماكين الغرب وقوات الشرطة، بإزالة مبني بالطوب الأبيض الدبش بناحية منشأة أبوعمر على مساحة 120متر حتي سطح الأرض، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، ومسؤلوا الوحدة المحلية ببني عياض، بإزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية للمواطن «م ب ا ح»، عبارة عن سور من الدبش الأبيض بطول ١٢٠ متر بعزبة البريجي، كما قام مسؤلوا الوحدة المحليه بطوخ بالتصدي لحالة تعدي بمدخل قرية طوخ بإسم المواطن «ع م م»، عبارة عن ١٦ قاعدة خرسانية على مساحة ١٥٠ متر، وتم إزالة القواعد الخرسانية وردم الحفر ومصادرة مواد البناء، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعزيزية والقسم الهندسي بالوحدة، بالتصدي لحالة تعدى بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني بحوض السقايات زمام قرية العزيزية، عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بطول ٥٠ متر تقريبا، وتم إيقاف الأعمال وتمت الإزالة الكلية بإستخدام اللودر الخاص بالوحدة المحلية حتى سطح الأرض، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.