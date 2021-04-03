شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات عرض بمراكز الشباب والثقافة في المنيا لبث فعاليات موكب نقل المومياوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، شاشات عرض، داخل مراكز الشباب والأندية، في المدن والقرى لنقل الحدث الكبير الخاص بنقل المومياوات الملكية، إلى المتحف الحضاري، ليعلن عن نقل 22 مومياء من عصور الأسر ال 17، 18، و19، و20، بميدان التحرير، بينها مومياوات الملوك رمسيس الثاني، وسقنن رع، وتحتمس الثالث وحتشبسوت وميرت آمون.

كما تقوم مديرية الثقافة بالمحافظة، من خلال قصور وبيوت الثقافة، ونوادي الأدب، بإذاعة الفاعليات، ونقل المومياوات ،