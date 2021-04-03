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شاشات عرض بمراكز الشباب والثقافة في المنيا لبث فعاليات موكب نقل المومياوات  

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، شاشات عرض، داخل مراكز الشباب والأندية، في المدن والقرى لنقل الحدث الكبير الخاص بنقل المومياوات الملكية، إلى المتحف الحضاري، ليعلن عن نقل 22 مومياء من عصور الأسر ال 17، 18، و19، و20، بميدان التحرير، بينها مومياوات الملوك رمسيس الثاني، وسقنن رع، وتحتمس الثالث وحتشبسوت وميرت آمون.

كما تقوم مديرية الثقافة بالمحافظة، من خلال قصور وبيوت الثقافة، ونوادي الأدب، بإذاعة الفاعليات، ونقل المومياوات ،

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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