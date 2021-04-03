شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المفاوضات.. وزير خارجية إثيوبيا: سد النهضة بمواردنا الخاصة في أراضينا ذات السيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ديميكي ميكونن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، إن إثيوبيا ستحافظ على استفادتها العادلة من سد النهضة الإثيوبي وستظل حازمة على حل مخاوف دول المصب من خلال المفاوضات السلمية.

قبل جولة مفاوضات سد النهضة المُرتقبة في كينشاسا، أعرب نائب رئيس الوزراء ديميكي عن أطيب تمنياته في الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة، وفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

قال «ديميكي» في رسالته للتهنئة إن إثيوبيا «تنفذ المشروع بمواردها الخاصة، في أراضيها ذات السيادة، بهدف إفادة مواطنيها من خلال مراعاة مخاوف الدول الأخرى».

أشار إلى أن «الضغط غير المرغوب فيه ومحاولة استمرار النظام غير العادل أمر غير مقبول».

وأضاف أن إثيوبيا تعطي أولوية كبيرة لسد النهضة نظرًا لأهميتها التاريخية والاقتصادية من بين أمور أخرى.

وصرح نائب رئيس الوزراء: «بعد أن وضعنا حجر الأساس قبل عشر سنوات، نقترب الآن من مرحلة الانتهاء من البناء بتمويلنا الخاص، وهذا يدل على الأهمية التاريخية للمشروع».

وقال إن فوائد سد النهضة ليس فقط في تحسين الإمداد بالكهرباء لإثيوبيا بشكل كبير، لكن أيضًا لتمهيد الطرق لخلق تكامل قوي في تطوير قطاع الطاقة بين دول المصب والمنطقة ككل، كما يشير إلى المزايا الاقتصادية للسد.

وأشاد بجميع الإثيوبيين لمساهمتهم بنصيبهم المستحقة لرفع سد النهضة إلى مستواه الحالي منذ بدايته.