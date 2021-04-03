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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن ترجمة الفيديو التروجي لحدث موكب المومياوات الملكية مساء اليوم إلي 14 لغة، وهو الفيديو الذى قام ببطولته الفنان حسين فهمي بمشاركة الفنان آسر ياسين وكذلك الفنانة أمينة خليل.

وقدم الفنانون خلال الفيديو الترويجي نبذة عن تاريخ المتحف المصري فى ميدان التحرير وكذلك المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط كما عرض الفنانون تاريخ الملوك الذين يتم نقل مومياواتهم.

«اللغز».. شاهد فيديو الفنانين المصريين بمناسبة موكب المومياوات الملكية اليوم (فيديو)

وينطلق موكب المومياوات الملكية فى شوارع القاهرة مساء اليوم وسط اهتمام عالمي باعتبارهم أهم حدث ثقافي وتاريخي خلال عام 2021، ويشارك في ذلك الحدث عدد من النجوم والفنانين والمطربين والذين يقدمون استعراضات فينة وأداء لإخراج هذا الحدث بصورة تليق بعظمة الحدث وعظمة الدولة المصرية الحديثة.

ترجمة فيديو موكب المومياوات الملكية إلي 14 لغة

وترجمت وزارة السياحة والآثار نص الفيلم الترويج لحدث موكب المومياوات الملكية إلى 14 لغة مختلفة، من بينها الإنجليزية والايطالية والفرنسية والألمانية والاسبانية والإيطالية والصينية والسويدية والهولندية.

وقالت وزارة السياحة في بيان صحفي إنه تم ارسال الفيديو بعد ترجمته إلي تلك اللغات إلى السفارات المصرية في الخارج والسفارات الأجنبية في مصر للاستفادة منه في الترويج السياحي لهذا الحدث التاريخي الهام.

«اللغز».. شاهد فيديو الفنانين المصريين بمناسبة موكب المومياوات الملكية اليوم (فيديو)

ويحكى الفنان حسين فهمى خلال الفيلم الترويجي أن المتحف المصري فى ميدان التحرير تم افتتاحه سنة 1902م، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

وأضاف الفنان أن المصريين القدماء كانوا مؤمنين بخلود الروح بعد الموت وهو ما جعلهم يبدعوا فى تزيين مقابرهم وفنون التحنيط وحفظ مياواتهم.

لغز المومياوات الملكية

وأوضح حسين فهمي أنه تم اكتشاف المومياوات الملكية المصرية، ولكن سر التحنيط يظل لغز حير العلماء لسنوات طويلة.

وأضاف أن مصر كالعادة تبهر العالم من جديد بحدث مذهل بكل المقاييس وهو نقل 22 مومياء لأعظاء ملوك وملكات مصر يتم تجهيزهم لنقلهم من المتحف المصري فى التحرير إلي المتحف القومي للحضارة المصرية فى الفسطاط.

«اللغز».. شاهد فيديو الفنانين المصريين بمناسبة موكب المومياوات الملكية اليوم (فيديو)

تاريخ المومياوات الملكية

يشير الفنان حسين فيهم إلي تم اكتشاف أغلب تلك المومياوات الملكية فى خبيئتين أحدهما فى خبيئة الدير البحري داخل مقبرة بالجبل غرب الأقصر سنة 1881م، والأخري فى مقبرة أمنحتب الثاني فى وادي الملوك فى الأقصر فى 1898م.

«اللغز».. شاهد فيديو الفنانين المصريين بمناسبة موكب المومياوات الملكية اليوم (فيديو)

من هم أبطال موكب نقل المومياوات الملكية اليوم

ويوضح الفنان حسين فهمي نبذة عن ملوك موكب نقل المومياوات الملكية اليوم كما يلي:

الملك سقنن رع الثاني هو أقدم هؤلاء الملوك الذين سيتم نقلهم فى موكب نقل المومياوات الملكية اليوم والذى بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس واستكمل ابنه الملك أحمس معركة التحرير من بعده.

هو أقدم هؤلاء الملوك الذين سيتم نقلهم فى موكب نقل المومياوات الملكية اليوم والذى بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس واستكمل ابنه الملك أحمس معركة التحرير من بعده. الملكة أحمس نفرتاري وابنها الملك امنحتب الأول .

وابنها . الملكة حتشبسوت صاحبة المعبد الشهير بالدير البحري بالأقصر.

صاحبة المعبد الشهير بالدير البحري بالأقصر. الملك تحتمس الثالث أهم حكام مصر والقائد العسكري العظيم.

أهم حكام مصر والقائد العسكري العظيم. الملك تحتمس الرابع والذى وضع لوحة عند صدر تمثال ابو الهول تحكي كيف وصل إلي العرش بعد رؤيا شاهد فيها أبو الهول يطلب منه رفع الرمال التى تغطيه مقابل أن يجلس على عرش مصر وقد حدث.

والذى وضع لوحة عند صدر تحكي كيف وصل إلي العرش بعد رؤيا شاهد فيها أبو الهول يطلب منه رفع الرمال التى تغطيه مقابل أن يجلس على عرش مصر وقد حدث. الملك امنتحتب الثالث وزوجته الملكة تي وهما والدا الملك امنتحتب الرابع المعروف باسم اخناتون .

وزوجته وهما والدا الملك المعروف باسم . الملك سيتي الأول وهو صاحب أجمل مقابر وادي الملوك وأبيدوس.

وهو صاحب أجمل مقابر وادي الملوك وأبيدوس. الملك رمسيس الثاني صاحب أول معاهدة سلام موثقة فى التاريخ البشري وصاحب معبد أبو سمبل الكبير والذي يعرض نقوش مشاهد معركة قادش الشهيرة وبه ظاهرة دخول الشمس إلي قدس أقداسه مرتين فى نفس اليوم فى شهري أكتوبر وفبراير من كل عام.

صاحب أول معاهدة سلام موثقة فى التاريخ البشري وصاحب معبد أبو سمبل الكبير والذي يعرض نقوش مشاهد معركة قادش الشهيرة وبه ظاهرة دخول الشمس إلي قدس أقداسه مرتين فى نفس اليوم فى شهري أكتوبر وفبراير من كل عام. الملك رمسيس الثالث والذى استطاع أن يحمي مصر من غزوات شعوب البحر وبنى معبد مدينة هابو فى مدينة الأقصر.

موقف المتحف المصري

وأكد الفنان حسين فهمي أن المتحف المصري سيظل مفتوحًا للزوار من جميع أنحاء العالم، بينما ستشق المومياوات الملكية طريقها فى شوارع القاهرة إلي المتحف القومي للحضارة المصرية فى الفسطاط.

المتحف القومي للحضارة المصرية فى الفسطاط

يؤكد الفنان حسين فهمى والفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل أن متحف الحضارة المصرية فى الفسطاط مجهز بأحدث الأجهزة ووسائل التكنولوجيا لعرض مومياوات ملوكنا وملكاتنا يشكل يليق بتاريخم وحضارتهم.

وأوضح الفنانون أن متحف الحضارة بالفسطاط هو أحد أكبر متاحف الحضارة فى العالم، وهو فريد من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، ومصصم لأن يكون مركز حضاري ثقافي ترفيهي تعليمى متكامل.

وأكد الفنانون أن المتحف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يضم قاعات متعددة مجهزة بأحدث وسائل العرض التكنولوجية ومؤمنة بالكامل.

وأضاف الفنوان أن المتحف تم بنائه وتجهيزه بالكامل ليحكي تاريخ واحدة من أعظم الحضارات التى عرفتها البشرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، وأن المتحف ذاته بتصميمه المعماري وتجهيزات وتطور طرق العرض والتجهيز يعتبر فى حد ذاته قطعة عرض فنية رائعة.

قاعة عرض المومياوات الملكية

«اللغز».. شاهد فيديو الفنانين المصريين بمناسبة موكب المومياوات الملكية اليوم (فيديو)

عرض الفنان آسر ياسين قاعة عرض المومياوات الملكية وقال إنها من أهم قاعات المتحف وهي مجهزة بأن يشعر الزائر بأنه فى وادي الملوك فى الأقصر بالضبط.

وأضاف الفنانة أمينة خليل أن المومياوات الملكية سيتم عرضهم فى المتحف بالطريقة التى تحفظهم وتحفظ مكانتهم الملكية وحرمتهم كما سيتم عرضهم فى المتحف بطريقة مبهرة تُعرِّف الأجيال القادمة عظمة بلدنا وسر خلود أثار جدودنا.

«اللغز».. شاهد فيديو الفنانين المصريين بمناسبة موكب المومياوات الملكية اليوم (فيديو)

الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية حدث تاريخي على أرض مصر

«اللغز».. شاهد فيديو الفنانين المصريين بمناسبة موكب المومياوات الملكية اليوم (فيديو)

يختم الفنانون الفيديو الترويجي بأن رحلة المومياوات الملكية حدث نادر يحكي حكاية حضارة بدأت على نهر النيل من آلاف السنين ويؤكد أن مصر هي أصل الحضارة وأم الدنيا.

«اللغز».. شاهد فيديو الفنانين المصريين بمناسبة موكب المومياوات الملكية اليوم (فيديو)

وقال الفنان حسين فهمي إن الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية هي حدث نادر يحدث مرة واحدة فقط فى العمر، وهو حدث تاريخي يحدث علي أرض مصر، ومصر العريقة تهدي رحلة المومياوات الملكية إلي كل الحضارة الإنسانية.

«اللغز».. شاهد فيديو الفنانين المصريين بمناسبة موكب المومياوات الملكية اليوم (فيديو)