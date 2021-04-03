شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يسلم كراسي متحركة ودراجات بخارية لذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بتقديم الدعم المالي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة من أبناء المحافظة، جاء ذلك خلال لقاء «رد الجميل» تحت شعار «شعاع أمل لبكرة» والذي أطلقه محافظ المنوفية لتسليم عدد من الكراسي المتحركة والدراجات البخارية لذوي الهمم ومساعدات مالية للحالات الإنسانية وشنط رمضانية.

أكد محافظ المنوفية على أن العطاء لهو قيمة إنسانية نبيلة تعبر عن سمو النفس البشرية، قائلاً أن المبادرة تعد من باب رد الجميل لهؤلاء البسطاء والمستحقين الذين وضعناهم نصب أعيننا منذ أن تولينا زمام المسئولية بالمحافظة بما يعطي دلالة أكيدة على أن تقديم تلك المساعدات لهو حق من حقوق هؤلاء علينا كمسئولين.

وخلال اللقاء، سلم محافظ المنوفية عدداً من الكراسي المتحركة والدراجات البخارية لذوي الهمم ومساعدات مالية للحالات الإنسانية بقيمة إجمالية ما يزيد عن (700) ألف جنيه بالتنسيق مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى بالإضافة إلى شنطة رمضان المبارك «مواد غذائية» كدعم لتلك الأسر لضمان تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

ومن أبرز الحالات التي تم صرف مساعدات مالية لها، مواطنة من حي غرب شبين الكوم تعول أسرة من 3 أفراد ولديها طفل يعانى من شلل دماغي وتأخر في النمو العقلي ومواطنة تقيم بالمنطقة الأولى بالسادات تعول أسرة ولديها طفل يعاني من تأخر عقلي وبذل بالطرفين السفليين ويحتاج لكرسي كهربائي وزوجها تارك للمنزل وأخرى مواطنة تعول أسرة من 3 أبناء ولديها طفلة تعانى من ضمور خلايا المخ وعيوب خلقية في شريان المخ، وكذا مواطنة أرملة من شرانيس قويسنا تعول 3 أطفال منهم ابن معاق ولا يستطيع الحركة والكلام، ومواطن من كفر الطرانية أشمون قام بزرع كلية لابنته وتحتاج لعلاج مستمر وظروفه المعيشية صعبة ولا يقدر على تحمل تكاليف العلاج.

كما تضمن اللقاء صرف مساعدات مالية لمواطن من كمشيش تلا يعانى ابنه من كدمة في النخاع الشوكي مما جعله طريح الفراش منذ 7 سنوات، مواطن من الدبايبة بركة السبع يعانى من مرض سرطاني بالغدد الليمفاوية ويحتاج لعلاج كيماوي ويعول 5 أفراد منهم طفلة تعانى من ضمور بخلايا المخ، هذا وقد تم صرف مساعدة مالية لمواطن يعاني من استئصال ورم سرطاني بالبطن ومواطن يقيم بالأطارشة الباجور يعانى من ورم بالمثانة ويخضع لعلاج كيماوي وحالات أخرى، كما تم تسليم كراسي كهربائية ودراجات بخارية لعدد من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية ومساعدتهم على سهولة الحركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

كما وجه المحافظ القوى العاملة ببحث إمكانية توفير فرصة عمل لأحد الحالات ضمن نسبة الـ5%، وتوفير طرف صناعي بالتنسيق مع جمعية الأورمان لمواطن من الماى بشبين الكوم لمساعدته على الحركة، موجهاً بتوفير كشك مجاني بشارع مصر بشبين الكوم لأحد الحالات متزوج ويعاني من سرطان وليس لديه أي مصدر دخل، وخلال اللقاء استجاب المحافظ لأحد المواطنين تعانى زوجته من مرض مزمن ووجه بتوفير سيارة لنقلها إلى المستشفى التعليمي لعمل اللازم.