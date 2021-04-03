شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعيد فتح محطة أنور السادات للجمهور الـ9 مساء اليوم بعد نقل المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة المترو بإعادة فتح محطة أنور السادات أمام الجمهور الساعة 9 مساء اليوم عقب انتهاء فاعليات نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأكدت شركة المترو، أن قطارات الخطين الأول والثانى مستمرة طوال اليوم دون أن تتوقف بمحطة أنور السادات، ويستمر تشغيل باقى المحطات بشكلٍ طبيعي، حيث تقرر غلق مداخل ومخارج محطة أنور السادات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

ويتحرك مسار الموكب من المتحف المصرى بميدان التحرير مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيى السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات، بواسطة عربات صنعت خصيصا لنقل مومياوات ملوك الفراعنة فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وتخلو الشوارع التى سيسلكها مسار موكب المومياوات الملكية من المارة والسيارات، وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.