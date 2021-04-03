شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إعداد القادة بحلوان ينظم دورة تدريبية بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد إعداد القادة بحلوان برئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد، بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعتى بنها وقناة السويس، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وتحت إشراف وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التضامن الاجتماعى الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية، تحت شعار أنت أقوى من المخدرات وانطلاقا من المبادرة القومية.

وأوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن المعهد يسعى دائما إلى إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية فى البناء المجتمعى، فالشباب هم قاطرة التنمية لذا ينظم معهد إعداد القادة العديد من الدورات التدريبية للاستفادة منها لرفع كفاءتهم، وتماشيًا مع السياسة التى تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

وأضاف أن الدورة التدريبية تتضمن مناقشة العديد من المحاور منها: برامج القيادة والمسؤولية، وبرامج إعداد القائد العام، بجانب برامج واستراتيجية صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، ونماذج محاكاة للصندوق والمعهد، وكذلك تنفيذ مبادرات داخل جامعتى بنها وقناة السويس.

وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الاثنين الموافق 5 أبريل 2021 وتستمر إلى يوم الخميس الموافق 8 إبريل 2021 وذلك بمقر مركز إعداد القادة بجامعتى بنها وقناة السويس.

ويشرف على الدورة التدريبية التى تقام بجامعة بنها الدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بالجامعة، والدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على المركز، كما يشرف على الدورة التدريبية التى تقام بجامعة قناة السويس الدكتور محمد فتوح غنيم مدير المركز.