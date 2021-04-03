شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تستأنف غدا صرف معاشات أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى غدا الأحد، صرف معاشات أبريل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ‎وقامت الهيئة برئاسة اللواء جمال عوض بتقسيم صرف المعاشات إلى ثلاث شرائح قائمًا لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كرونا، حيث تم بدء الصرف للشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من أول الشهر على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إتاحة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية، بالإضافة إلى قيمة العلاوات المستحقة من اليوم الاول من الشهر دون الانتظار لشريحة الاستحقاق.

كما قامت الهيئة بصرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد بدءاً من أول أبريل الجاري بالتوازى مع معاشات أبريل.

‎وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد أكد ان الهيئة قامت بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة"، لرغبة الهيئة فى تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين ولدمجهم فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدى والإلكترونى وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها بما فى ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.