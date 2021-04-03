شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: أصناف جديدة للقمح والفول والبصل تصلح للزراعة بالدلتا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج، وعلماء مركز البحوث الزراعية وأساتذة الجامعات، زيارة إلى البرامج البحثية بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ لمتابعة أحدث الأصناف من المحاصيل المختلفة والمبشرة والتى تنهض بالإنتاج الزراعى فى مصر.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه يوجد فى المحطة أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والتى تصلح للأراضى الجديدة، وكذلك أصناف الفول البلدى عالية الإنتاجية والجودة وأصناف البصل الجديدة الممتازة للتصدير وأصناف الكتان والبرسيم المصرى والشعير التى تزع تحت الظروف المطرية، لافتا أن جميع هذه الأصناف سوف يتم توزيعها على المزارعين وتصلح للزراعة لمناطق الاستصلاح والدلتا الجديدة.

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذه الأصناف من المحاصيل قليلة الاحتياجات المائية وعالية الانتاجية وتلبى طلبات المزارع والأسواق والتصدير.

وأضاف سليمان، أن محطة بحوث سخا من أهم المحطات البحثية فيى المنطقة والتى تقع فى الدلتا وتبلغ مساحتها حوالى الف وخمسمائة فدان وتمثل طبيعة أرض الدلتا ويوجد فيها جميع البرامج البحثية للمعاهد المختلفة ومساحات لقطاع الإنتاج الزراعى والانتاج الحيوانى ومحالج القطن ومركز الارز، ويعمل بها عدد من الباحثين فى تخصصات الانتاج الزراعى المختلفة.