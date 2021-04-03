شكرا لقرائتكم خبر عن 11 يومًا إجازات وأعياد رسمية فى رمضان.. باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر
أولا - الإجازات والأعياد الرسمية :
- عيد تحرير سيناء:
وسيكون يوم الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان.
- عيد العمال :
وسيكون يوم السبت أول مايو الموافق 19 رمضان.
- شم النسيم :
وسيكون يوم الإثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان .
ثانيا - الراحات الأسبوعية "أيام الجمعة والسبت":
- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان
- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان
- الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان
- السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان
- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان
- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان
- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان
- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان
ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنيـــن الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.
ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ .، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء13/4/2021م.