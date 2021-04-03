شكرا لقرائتكم خبر عن 11 يومًا إجازات وأعياد رسمية فى رمضان.. باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل الجارى، وخلال الشهر الكريم سنكون على موعد مع 11 يوما إجازة، بينها 3 إجازات رسمية و8 أيام إجازات أسبوعية، كما يلى:

أولا - الإجازات والأعياد الرسمية :

- عيد تحرير سيناء:

وسيكون يوم الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان.

- عيد العمال :

وسيكون يوم السبت أول مايو الموافق 19 رمضان.

- شم النسيم :

وسيكون يوم الإثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان .

ثانيا - الراحات الأسبوعية "أيام الجمعة والسبت":

- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان

- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان

- الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان

- السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان

- الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان

- السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان

- الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان

- السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنيـــن الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ .، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء13/4/2021م.