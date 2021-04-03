شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم السبت، الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدى فى الأبقار وجدرى الأغنام، وذلك قبل فترة انتشار المرض فى الصيف بتكوين مناعات عالية ضد تلك الأمراض.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة ومديريات الطب البيطرى بكافة المحافظات قامت وبالتنسيق مع المحافظين والإدارات المحلية والأوقاف للتحصين بكل القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومتابعة من خلال غرف عمليات بكل محافظة.

ووفرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مسلتزمات الحملة القومية من لقاحات وسرنجات وأدوات حماية شخصية للقائمين بالتحصين ووقود وخلافه.

وناشد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات ومساعدة الأطباء البيطريين فى أداء واجبهم.