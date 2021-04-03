القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 62 للعام الجارى 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراجه بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية، حيث استبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه.

شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استخراج بطاقات للفئات الأولى بالرعاية لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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