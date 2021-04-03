شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استخراج بطاقات للفئات الأولى بالرعاية لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 62 للعام الجارى 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراجه بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية، حيث استبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه.
الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن الفئات المستحقة للدعم فى نقاط محددة كما يلى:
- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
- اصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين.
- عمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة.
- المتعطلون ومن فى حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالو بدون عمل، بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.
- أصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه.
- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.