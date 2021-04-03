شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: إدارة السكة الحديد أوتوماتيكيا بالتعاون مع 3 شركات عالمية فى 2022.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد وزير النقل خلال اللقاء، على ضرورة تكريم سائق القطار الذي أوقف القطار أمس، لدى مرور جنازة أحد المتوفين على شريط السكة الحديد فى محافظة سوهاج، مشيداً بدوره فى حماية المشعين للجنازة، حيث إنه قام بعمل مشرف ويجب تكريمه فى كل وسائل الإعلام.

وقال وزير النقل، أنه يتم عمل نظام كهربائي أوتوماتيك على أعلى مستوى، وتعمل الوزارة مع أكبر 3 شركات فى العالم فى الـ3 خطوط الرئيسية بمصر لتطويرها بذلك النظام الجديد، والتى يجب أن تنتهى بين شهري أبريل ويونيه العام المقبل 2022، ويتم التواجد معهم لإنهاء العمل بصورة أسرع قريباً، موضحاً أن طريق الصعيد أكبر طريق بما يزيد عن 850 كيلو، وهو هام للغاية لتطويره بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن تلك المنظومة تنهى أزمات السائقين والأبراج التى كانت تتم فى السابق، ونتمنى من أهالينا تحملنا فى التأخير خلال الفترة المقبلة لحين نهاية تلك المنظومة التى تقيهم من الضرر والخطر، حيث يتم العمل فى حوالى 10 آلاف كيلو متر خطوط سكة حديد ويجرى تجديد كافة الخطوط على مستوى الجمهورية، حيث أن مشروع الإشارات صرف عليه فقط مليارات الجنيهات.

وفى نفس السياق تابع وزير النقل الورش الإضافية الخاصة بمحطة قطارات المنيا، حيث إلتقى بالعاملين داخلها وأكد على الإجراءات الاحترازية داخل محطة قطارات المنيا، وارتداء الكمامة بشكل أساسى، وتفقد وزير النقل داخل الورش الإضافية بمحطة القطارات بالمنيا، وتابع المعدات وعملها لخدمة حركة القطارات، حيث استمع لشرح من مهندسين الورش حول المعدات وخدماتها المختلفة، كما استقل احدي العربات داخل الورش وطلب بتجهيز الكراسى بشكل أفضل وراحة أكثر للمواطنين خلال ركوبهم القطارات الركاب التى تقطع مسافات قصيرة بين المحافظات، وناقش الوزير خلال تواجده داخل أحد القطارات ضرورة رفع كفاءة العربات المختلفة لخدمة الركاب والعمل بشكل أفضل فى تجهيز العربات خلال صيانتها بالورش المختلفة.

وشدد وزير النقل خلال تواجده داخل أحد عربات قطارات الركاب فى ورش الصيانة، على ضرورة تجهيز الكراسى بشكل مريح لخدمة الجمهور، قائلاً:- "الراكب حقه عليا يتبسط بالمستوى فى الخدمات، ويشعر بالراحة والسعادة خلال دفعه سر التذكرة، جميع العاملين بالورش عليهم واجبات ويجب العمل فيها بكل جدية لخدمة الجمهور بشكل أفضل مستقبلاً".

وكان قد شدد المهندس كامل الوزير وزير النقل، على الإجراءات الاحترازية داخل محطة قطارات المنيا، وارتداء الكمامة بشكل أساسى، وتفقد الوزير يرافقه اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، محطة السكة الحديد، واستمع إلى عدد من المواطنين، كذلك أبدى بعض الملاحظات أثناء أعمال تفقد المحطة وطلب بإذابة الحشائش والنظافة بشكل دائم ، ثم توجه الوزير إلى ورش الإضافية للقاء العاملين والإداريين والسائقين.

وتأتى تلك الزيارة ضمن الجولات التى يقوم بها وزير النقل لعدد من المحافظات، وتتزامن تلك الزيارة مع احتفالات محافظة المنيا بالعيد القومى للمحافظة رقم 102.