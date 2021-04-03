أخبار مصر.. الحكومة: لا نية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تأكيد وزارة المالية عدم وجود نية لدى الحكومة لفرض ضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، أو المواطنين، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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مستشار الرئيس للصحة: رصدنا زيادة فى إصابات كورونا ..والتطعيم جزء من الحماية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، رصدنا زيادة فى الإصابات الخاصة بفيروس كورونا وفقا للتقارير اليومية الصادرة من قبل وزارة الصحة، والوفيات لا تزال بدون زيادة والاعداد الخاصة بها مستقرة، متابعا أنه على المستوى القومى فالحالات التى ترصد يتم التعامل معها سريعا، وهناك نوع من الحكمة والترشيد فى التعامل مع الحالات المصابة، ورصد الحالات وآى تداعيات أو زيادة الأعراض خاصة التنافسية ونطلب من المريض زيارة المستشفى وهناك توافر كامل للأدوية.

الحكومة: 2.9 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء قُدمت حتى انتهاء المهلة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول الموقف النهائي للتصالح في مخالفات البناء، في ضوء انقضاء المهلة المحددة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم بنهاية مارس 2021.

#موكب_المومياوات_الملكية.. أبرز اهتمامات المصريين قبل ساعات من الحدث المهيب

تتجه أنظار العالم اليوم إلى ميدان التحرير، لتشهد الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف القديم بميدان التحرير لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وهو الحدث الذى ينتظره الملايين حول العالم، وتنقله مئات القنوات من دول مختلفة.

مواعيد مباريات اليوم.. الأهلى والزمالك فى مهمة أفريقية وآرسنال أمام ليفربول

تقام اليوم السبت 3 - 4 - 2021 عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى 2020-2021، على رأسها مباراة الأهلى أمام المريخ والزمالك مع مولودية الجزائر فى دورى أبطال أفريقيا، كما يلتقى آرسنال مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى.

مواجهات قوية فى السبت النارى.. الأهلى والزمالك على موعد مع يوم حاسم بدورى أبطال أفريقيا.. مواجهة ساخنة بين ليفربول وأرسنال.. ليستر يستضيف مان سيتي فى قمة البريميرليج.. الريال يواجه إيبار لاستعادة وصافة الليجا

تقام اليوم، السبت، العديد من المواجهات النارية فى مختلف ملاعب العالم بمختلف المسابقات سواء الدوريات الأوروبية أو البطولات القارية، حيث تشهد مسابقة الدوري الإنجليزي مواجهة مصرية بين محمد صلاح ومحمد الننى فى قمة ليفربول وأرسنال، كما يلتقى مانشستر سيتى صاحب صدارة البريميرليج مع ليستر سيتى، فيما يستضيف ريال مدريد منافسه إيبار قبل موقعة الريدز بدورى أبطال أوروبا، وفى الدوري الألماني يلتقى بايرن ميونخ المتصدر مع لايبزيج الوصيف فى مواجهة قوية.

اليوم.. العالم يشاهد عظمة الحضارة المصرية القديمة والحديثة.. أبناء الفراعنة على خطى أجدادهم.. عربات مصممة على الطراز الفرعوني تنقل 22 مومياء لملوك وملكات سطروا تاريخ البشرية في موكب مهيب بحضور شخصيات دولية

اليوم، وبعد ساعات قليلة، يخرج 22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء الذين سطروا تاريخ البشرية، من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يتم التجهيز والإعداد والترويج له منذ ما يقرب من عامين، ويجوب شوارع القاهرة التاريخية بعد تطويرها، ليصل إلى المقر الجديد والدائم للمومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وعلى مدار الفترة الماضية، عملت جميع الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية بهذا الحدث لإخراجة وإظهاره للعالم بالصورة التي تليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وإبراز جمال القاهرة التاريخية والمواقع الأثرية المختلفة، حيث سيتم نقل مجموعة من أعظم ملوك وملكات مصر الذين أسهموا في تاريخ الحضارة البشرية كلها.

الرحلة الذهبية..سقنن رع أول ملك يغادر المتحف المصرى ويقود موكب المومياوات الملكية.. قاد أول المعارك لتحرير مصر وخروج الهكسوس.. ودراسة حديثة أثبتت إصابته بجروح فى الرأس.. وعثر على موميائه منذ 150 عاما غرب الأقصر

بدأ العد التنازلى للحدث الذى ينتظره العالم أجمع وهو خروج ملوك مصر من المتحف المصرى فى التحرير، فى مشهد مهيب، متوجهين لمكان إقامتهم الدائمة فى المتحف القومى للحضارة المصرية، فى موكب ضخم يضم 22 مومياء لملوك مصر القدماء، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة، وفى ظل اهتمام العالم بهذا نطرح خلال السطور المقبلة من هو أول ملك سيغاد المتحف المصرى بالتحرير؟.

المالية: لا نية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين.. والقوانين تمر عبر مجلس النواب

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 13% في موازنة العام المالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحة أنه لا صحة لزيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على أنه لا نية لفرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحدـ ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الحكومة: الاستجابة الفورية لـ 571 حالة استغاثة مارس الماضى

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجُهود المبذولة خلال شهر مارس الماضي، من جانب لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.