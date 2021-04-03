شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس وانطلاق 180 مركب صيد بعد توقفها يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق رحلات الصيد، واستئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، وبنهر النيل بعد توقفها لمدة يومين، لسوء الأحوال الجوية .

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، استئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة يومين، وانطلقت 180 مركب صيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن تزويدها بالوقود والثلوج.