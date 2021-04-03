شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مفيش عربية قطار قديمة تتخرد إلا إذا فشلت فى إصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال زيارته لورش محطة قطارات محافظة المنيا، إنه لن يتم تخريد أى عربية إلا إذا فشلت فى إصلاحها، مضيفا أنه يتم التعامل مع العربيات القديمة وفحصها تماما قبل تخريدها وإذا فشلت الورشه بالمنيا يتم التعامل بشكل أكبر فإن كانت تكلفة الإصلاح عالية وفشلنا فى إصلاحها سوف يتم تخريدها .

وقال: لاحظت عدد من العربات خلال الزيارة، متسائلا المسئولين قائلا:"هل هذه العربات للتخريد أم للإصلاح؟" .

جاء ذلك خلال زيارته للورش الإضافية ، مطالبا الجميع بالاجتهاد وعمل الواجبات قبل طلب الحقوق.