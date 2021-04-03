شكرا لقرائتكم خبر عن جولة بمسار موكب المومياوات الملكية قبل نقلها لمتحف الحضارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر للحدث العالمى "موكب المومياوات الملكية" والذى يشهد نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة، والذى من المقرر أن يكون موكبا مهيبا يليق باسم مصر والحضارة المصرية، ومن بين هذه الاستعدادات تجهيز مسار الموكب والتي تنفذه محافظة القاهرة.

وأجرى ”الخليج 365” جولة بمسار المومياوات الملكية، المقرر نقلها اليوم السبت، لرصد الاستعدادات الخاصة بتجهيز المسار.

ويشارك بالحدث طلبة وأطفال وفنانون مصريون، وسيتم إبراز مظاهر الجمال المختلفة في كافة النقاط التي سيمر بها الموكب من متحف التحرير مروراً بميدان التحرير وبحيرة عين الصيرة وغيرها من الأماكن حتى الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، وهناك 400 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار حملة إعلانية للترويج لهذا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية خاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.































