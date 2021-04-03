بزعم الزواج.. ضبط سائق وزوجته وصديقتها لسرقتهم أجنبي في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق وزوجته وصديقتها لسرقتهم أجنبي بزعم الزواج من المتهمة الثالثة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتضرره من "سائق يعمل لديه"، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بإحضار سيدتين "زوجة السائق وصديقتها"، وعقب التقابل معهما أبدى رغبته في الزواج من إحداهما "صديقة زوجة السائق"، وقاموا باصطحابه بالسيارة قيادة المشكو في حقه لأحد محال بيع المشغولات الذهبية وشراء مجموعة من المشغولات الذهبية كهدية زواج لها.

وعقب ذلك توجهوا للشقة محل سكن المشكو في حقه، وأثناء ذلك تمكنوا من مغافلته والاستيلاء على المشغولات الذهبية المشار إليها، مبلغ مالي، جهاز "لاب توب"، هاتف محمول.

وبالتحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة سائق، زوجته، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.