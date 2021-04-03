سقوط "نصابة" الوظائف الحكومية الوهمية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على سيدة بتهمة النصب على المواطنين بحجة تعيينهم في الوظائف الحكومية في الجيزة.

كانت التحريات الأجهزة الأمنية، أفادت بقيام إحدى السيدات، مقيمة بالجيزة بانتحال صفة موظفة بإحدى الهيئات الحكومية وممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرتها على تعيينهم ببعض الهيئات الحكومية - خلافًا للحقيقة- وقامت بالاستيلاء عــلى مبالغ مالية منهم تحت هذا الزعم دون الوفاء بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول.

وعثر بحوزتها على "2 كارنية يحملان اسم وصورة المتهمة منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية مزوران بالكامل، مجموعة من المستندات والمحررات الخاصة براغبي الحصول على وظائف، هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحوي الــعديد من المستندات المضبوطة وكذا محادثات نصية على برنامج الواتساب بينها وبين ضحاياها التي تؤكد نشاطها الإجرامي المشار إليه".

وأمكن الاستدلال على بعض المواطنين من ضحاياها، وبسؤالهم قرروا قيام المتهمة بالاحتيال عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم تعيينهم ببعض الوظائف الحكومية "خلافًا للحقيقة".

بمناقشة المتهمة المضبوطة ومواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.