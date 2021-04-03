شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 12 مقبرة تم بنائها على أراض زراعية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم استمرار شن الحملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين وخاصه ايام الإجازات الرسمية لمنع المتعدين استغلال ذلك وتم ازالة 12 مقبرة تم بنائها على أرض زراعية وحالات أخرى فى مراكز الفيوم.

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى بهذا الشأن والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير، مشيرا إلى قيام الإدارة بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة حاله فى المهد على مساحه 12 سهم بجمعيه كفر محفوظ وذلك بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حمايه الاراضى ومدير الجمعيه على قرنى ورئيس الوحده المحليه بكفر محفوظ.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ إزالة 10 مقابر بمساحة ٢ قيراط وذلك بحضور المهندس احمد فاروق رئيس قسم الحماية حيث تم مرور بزمام ناحيه زيد لايوجد تعديات وتم المرور بزمام قصر بياض و تلاحظ وجود بناء مقابر بالبلوك الأبيض وعددها ٢ مقبره وتم ازالتها وتم التنسيق مع وحده محليه بسنرو القبليه وتم استكمال ازاله باقى المقابر المخالفه بمعدات الوحدة المحليه وعددها ٨ مقابر اخره بتواجد الأستاذ محمود الجمال رئيس الوحده.

وأشار وكيل الوزارة إلى قيام الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز و مدينة سنورس بتنفيذ ازاله بناحيه بيهمو بازالة حاله علي مساحه ١٢سهم وازاله أخرى حاله تعدي علي الارض الزراعيه بقريه كفر فزاره علي مساحه 12 سهم تابع جمعيه كفر فزاره إدارة سنورس الزراعية وتمت الإزالة ليليه في حضور الجمعية الزراعيه والوحدة المحلية وحضور محمد فوزي رئيس الوحده المحلية وحاله اخرى بناحية جرفس علي مساحه واحد قيراط وذلك بحضور سيد تعيلب رئيس الوحدة المحلية و إبراهيم نائب رئيس المدينه بناحية جبله والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية والمهندس سيد عنتر وكيل الإداره والمهندس عبدالتواب رئيس المكافحة ومعمر رئيس وحده جبله.

وأيضا قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينه اطسا بتنفيذ إزالة عدد واحد حالة على مساحة واحد قيراط بناحية جمعية معصرة عرفة تابع مركز اطسا بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ محمود السيد نصر مدير الجمعية والاستاذ ربيع أبو جليل رئيس الوحدة المحلية .