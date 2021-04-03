شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مروري : رحلة نقل المومياوات الملكية تستغرق ساعة و10 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد هشام، خبير مروري، إن نقل المومياوات الملكية هو يوم يشهد له التاريخ، وهذا دليل على الاستقرار الأمني والسياسي داخل الدولة المصرية خاصة خلال جائحة كورونا.

وأضاف اللواء أحمد هشام، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية TeN، أن مصر تشهد حدثا تاريخيا هاما ينقله 400 قناة عالمية بنقل 22 مومياء ملكية من الأسرة الـ 18 وحتى الأسرة الـ 20.

وأوضح أن وزارة الداخلية أعلنت عن إغلاق عدة محاور أمام حركة السيارات والأفراد من الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك في إطار الاحتفال بالحدث العالمي.

وأشار إلى أن رحلة نقل المومياوات الملكية تستغرق ساعة و10 دقائق، لذلك سيتم غلق منافذ الدخول والخروج من وإلى ميدان التحرير، وغلق كوبري الجلاء، ومدخل شارع النيل، وكوبري 15 مايو، وغلق الكورنيش والشوارع الجانبية، وغلق كوبري الجامعة وكوبري عباس، وغلق شارع شامبليون، وغلق محطة السادات من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة التاسعة مساءً.