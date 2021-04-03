شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يلتقي بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بعد انتهاء زيارته للأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالسيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والذي جاء في زيارة إلى مصر على رأس وفد من المنظمة تلبية للدعوة التي وجهها له الوزير للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت ٣ أبريل الجاري.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والمستشار عبدالمحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة، وميرهان عبدالفتاح أخصائي مشروعات إدارة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة العديد من الموضوعات من بينها سبل استئناف حركة السياحة حول العالم، ووضع السياحة العالمية والتوقعات المستقبلية لها خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

كما تناول اللقاء مناقشة بعض المبادرات الخاصة بتشجيع السياحة الريفية بما يساهم في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي الفريد لهذه المجتمعات وتحقيق سياحة أكثر استدامة وشمولية ومرونة، حيث تحدث وزير السياحة والآثار عن مشروع تطوير القرى المصرية الذي أطلقته الدولة المصرية ضمن مبادرة «حياة كريمة».

ومن جانبه، قام الأمين العام للمنظمة بتسليم الدكتور خالد العناني نماذج من المطويات التي تم إعدادها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة وتم خلالها اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة لتقوم المنظمة بتبنى توزيعها للترويج لسياحة الطعام التي تعد أحد أدوات الترويج السياحي الحديثة وتجذب الكثير من السائحين حول العالم. وفي نهاية اللقاء، تبادل الوزير والأمين العام للمنظمة الهدايا التذكارية.

وفي سياق متصل، فقد قام زوراب بولوليكاشفيلي والوفد المرافق له أمس بزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة، رافقه خلالها المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمستشار عبدالمحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام المنطقة، والذي رافقهم بالشرح بالمنطقة الأثرية واصطحابه في جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبوالهول.

وخلال الزيارة، أبدى الأمين العام للمنظمة إعجابه وانبهاره الدائم والمستمر بالحضارة والتاريخ المصري القديم ولا سيما بطريقة بناء الهرم، وبضخامة تمثال أبي الهول وطريقة نحته، معرباً عن حرصه الدائم على زيارة منطقة الأهرامات في كل زيارة له إلى مصر.

كما قام الأمين العام للمنظمة بالتقاط الصور التذكارية من أمام تمثال أبوالهول، وحرص على التوجه إلى المطعم السياحي الموجود بمنطقة البانوراما الثانية، حيث أعرب عن إعجابه بالمنظر الذي يطل عليه المطعم ووصفه بـ «الخلاب وأنه أفضل موقع مطعم في العالم».

جدير بالذكر أنه قد وصل زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية مساء أمس الأول مطار القاهرة على رأس وفد من المنظمة في زيارة إلى مصر تستغرق يومين، وذلك تلبية للدعوة التي وجهها له الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت ٣ أبريل الجاري.