«تعليم قنا» تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة زراعية وصناعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إحراز المديرية المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقتي المشتل الزراعي والمجال الصناعي.

توجه مدير تعليم قنا بالشكر إلى الدكتور بخيت محمد مدير عام إدارة نقادة التعليمية والمهندس حسن الفقي موجه عام التربية الزراعية لإشرافهما على إعداد وتجهيز مشتل مدرسة الخطارة الثانوية الذي فاز بالمركز الأول كما توجه بالشكر إلى الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية والمهندس لطفي موجه عام المجال الصناعي نظراً للمشاركة المتميزة لمعروضات المجال الصناعي والتي أبهرت لجنة التقييم وحققت المركز الأول على مستوى الوزارة.

وأضاف خالد أنه سيتم تكريم الموجهين والمعلمين المسؤولين عن تحقيق هذا الإنجاز المعبر عن بذلهم وإخلاصهم وتفانيهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بصدد تنظيم احتفالية لتكريم الفائزين بالمراكز الأولى بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين وقيادات الوزارة ومديري المديريات التعليمية الفائزة وموجهي العموم في القاعة الكبرى بالوزارة.

تعليم قنا تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المشتل الزراعى

تعليم قنا تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المشتل الزراعى