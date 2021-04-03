شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن زيارة المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتح المتحف القومي للحضارة أبوابه لاستقبال الزائرين بعد نقل المومياوات الملكية الـ22 إليه من المتحف المصري، يوم الأحد الموافق 4 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يفتح المتحف القومي للحضارة لاستقبال المصريين والسائحين العرب والأجانب يوميًا من يوم السبت وحتى الخميس بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، أما يوم الجمعة فيفتح المتحف أبوابه فترتين؛ (الصباحية) تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، و(المسائية) تبدأ من الساعة 6 مساءً وحتى 9 مساءً.

وسيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم ١٨ أبريل المقبل، الذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث أنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد افتتاحه المقرر يوم 3 أبريل المقبل.

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد وافق على منح تخفيض بنسبة ٥٠% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزي.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي ٤ و ٥ إبريل، وذلك بعد افتتاحها.