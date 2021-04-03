شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: الانتهاء من توصيل المياه لمنطقة الإصلاح وبدء التعاقدات على العدادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من عملية مد وإحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية والفرعية المؤدية لمنطقة الإصلاح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، لخدمة أكثر من 2000 مواطن محروم من المياه منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى بدء المواطنين التعاقدات على العدادات لتوصيل المياه للمنازل.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت أنه تم تدعيم منطقة الإصلاح بالمياه من محطة مياه القنطرة غرب الكبرى، وتدعيم وزيادة كمية المياه من خلال الربط على محطة مياه الكيلو 19، ومحطة مياه قرية النصر الكيلو 14، لافتا أن طول الشبكة الممتدة لمنطقة الإصلاح يبلغ 3200 متر، قطر 6 بوصة، و500 متر قطر4 بوصة، تحت إشراف مباشرة من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب، وذلك لضمان توصيل المياه لتلك المنطقة والمناطق المجاورة والقضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وقال اللواء عصمت إننا مستمرون في غسيل جميع خطوط شبكات مياه الشرب بصورة دورية وبصفة منتظمة، وذلك بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ع طريق فتح المحبس وعمل محضر تضامني بذلك، مشيراً أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأضاف رئيس مياه القناة أن القيادة السياسية تهتم بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وتواصل شركة مياه القناة تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها، والتي ساهمت بدورها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار عبد الحميد عصمت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا أن الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.