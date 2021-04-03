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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت قيادات جامعة الإسكندرية فى وقفة تضامنية مع أطفال العالم المصابين باضطراب طيف التوحد، والتى نظمتها كلية التربية للطفولة المبكرة، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يوافق الثاني من إبريل من كل عام، وذلك أمام مبنى إدارة الجامعة مساء أمس.

وتضمنت الوقفة التى شاركت فيها الدكتورة هدى بشير عميدة الكلية، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وطالبات الكلية، والعديد من أطفال التوحد وذويهم، إضاءة مبني إدارة الجامعة باللون اﻷزرق، والتفاعل مع الأطفال من خلال أنشطة، وكلمات لرئيس الجامعة وعميدة الكلية وأولياء أمور الأطفال.

وتم خلال الوقفة تقديم عروض مسرحية فنية وفقرات من طالبات الكلية ممسكين فى أيديهم بلالين زرقاء اشارة الى اليوم العالمى للتوحد.

بعروضمسرحية وبلالين زرقاء .. قيادات جامعة الإسكندرية يشاركون بوقفة تضامنية مع أطفال التوحد(صور)

بعروضمسرحية وبلالين زرقاء .. قيادات جامعة الإسكندرية يشاركون بوقفة تضامنية مع أطفال التوحد(صور)