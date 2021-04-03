شكرا لقرائتكم خبر عن بـ18 ضابطاً.. استعدادات «أوقاف الإسكندرية» لشهر رمضان : لا موائد لا تراويح لا تهجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية أوقاف الاسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، استعداداتها لتنفيذ ضوابط وزارة الأوقاف بشأن العلم بالمساجد خلال شهر رمضان ، والاستعداد لشهر الصوم، والتى شملت 18 ضابطاً مهماً جرى التشديد على تنفيذها .

وشملت ضوابط رمضان في المساجد، ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

وأكد وكيل الوزارة على تنفيذ الضوابط كاملة خلال شهر رمضان، والتى أقرها وزارة الأوقاف وجرى تعميمها على مستوى المحافظات، ومنها عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، والسماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية، وبالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق , وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر , أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد.

كما شملت الضوابط في المساجد خلال رمضان، قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح، واستمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه، والتنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم،ولا يتم فتح أي مسجد مخالف للتعليمات وتم غلقه نهائيا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني، وعدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام رمضان.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على تكثيف برامج الدعوة الإلكترونية والبرامج التلفزيونية والإذاعية خلال شهر رمضان 1442هـ / 2021.

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