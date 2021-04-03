شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موكب المومياوات الملكية .. (الموعد وخط السير ورابط البث المباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتجه أنظار العالم بعد 6 ساعات ونصف نحو ميدان التحرير لمشاهدة بدء الحدث العالمي وهو موكب المومياوات الملكية بمغادرة 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومى للحضارة، تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» ومن بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون.

مسار موكب المومياوات الملكية

يبدأ تحركه من المتحف المصري بالتحرير، ثم يمر أمام مسلة الملك رمسيس الثاني بميدان التحرير المزين بأربعة كباش تم نقلها من الأقصر ووضعها حول المسلة مؤخرا.

ثم يغادر الموكب ميدان التحرير ويتجه إلى ميدان سيمون بوليفار في جاردن سيتي. ثم يتوجه الموكب إلى كورنيش النيل حتى يصل إلى قصر العيني، ومنه إلى سور مجرى العيون.

ويسير موكب المومياوات الملكية حتى يصل إلى مقياس النيل بالروضة، ثم إلى منطقة الفسطاط، حتى يصل لمحطته الأخيرة وهي المتحف القومي للحضارة المصرية.



بعد قرار غلق شوارع وسط القاهرة.. 7 طرق بديلة أثناء موكب نقل المومياوات الملكية

«المصري اليوم» قدمت خدمة للقراء بالتعرف على الطرق التي سيتم إغلاقها لتأمين خط سير موكب المومياوات الملكية وتحديد الطرق البديلة لقائدي المركبات اليوم السبت من الساعة 6 مساء إلى 8.30 مساء.

وبحسب بيان وزارة الداخلية تم غلق 4 محاور مرورية لسير موكب المومياوات الملكية واستبدالها بـ 7 محاور بديلة للشوارع المغلقة.

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غلق محطة مترو السادات حتى انتهاء مراسم موكب المومياوات الملكية (الموعد والبدائل)

طالبت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ركاب مترو الأنفاق بضرورة التغيير في محطة رمسيس التبادلية بين الخط الأول (المرج – حلوان) والثاني (شبرا الخيمة – المنيب) بسبب إغلاق محطة مترو السادات اليوم السبت من الساعة 12 ظهرا وحتى التاسعة مساءً بسبب إجراءات موكب المومياوات الملكية التي تنطلق من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط.

وأضافت الشركة أن الغلق مستمر لمدة 9 ساعات متواصلة ستمر قطارات مترو الأنفاق بين محطة مترو جمال عبدالناصر ومحطة مترو سعد زغلول في الخط الأول (حلوان – المرج) دون توقف كذلك بين محطة مترو محمد نجيب ومحطة مترو الأوبرا في الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) دون توقف بمحطة مترو السادات.

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فيلم ترويجي لموكب المومياوات الملكية بمشاركة حسين فهمي

كما أطلقت وزارة السياحة والآثار، فيلمًا ترويجيًّا للتعريف بتاريخ المومياوات الملكية داخل المتحف المصري بالتحرير الذي احتضن المومياوات الملكية لنحو مائة عام.

لمشاهدة الفيلم الترويجي لمومياوات الملكية ادخل على رابط المصري اليوم هنا ..

الفنانين والشخصيات الدولية المشاركة في احتفالية موكب المومياوات الملكية

المشاركين في احتفالية موكب المومياوات الملكية، فقد تم تأكيد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية بحسب ما كشف عنه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

وتلبية لدعوة وزير السياحة والآثار للمشاركة في الحدث، وصل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلى، إلى القاهرة على رأس وفد من المنظمة. كما ستشارك في الاحتفالية أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو.

ومن المقرر أن يشارك في الحدث عدد من الفنانين بينهم النجمة الكبيرة يسرا والتي تتصدر المشهد بجانبها النجم منى ذكي وليلي علوي وهند صبري وأمين خليل. كما سيكون من النجوم في الموكب الملكي النجم حسين فهمي وأحمد حلمي وآسر ياسين.

لمعرفة القائمة الكاملة لمشاهير الفن المشاركين في موكب المومياوات الملكية هنا الرابط..

بث مباشر.. لموكب المومياوات الملكية

ولمتابعة موكب المومياوات الملكية، فأن القنوات المصرية ستقوم ببث مباشر لنقل فعاليات الحدث العالمي بجانب عدة قنوات تليفزيونية عالمية وعربية، بالإضافة إلى عمل بث مباشر Live streaming له على قناتي اليوتيوب الرسمية لوزارة السياحة والآثار على الرابط التالي:

https://bit.ly/3dmCpp8

ولهيئة Experience Egypt على الرابط التالي:

https://bit.ly/3tUErDu