شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 1230 حالة في قافلة طبية بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الصحة بالغربية، إنه تم إطلاق عدة قوافل طبية مجانية والتي تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظة الغربية تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، في عدة تخصصات طبية تضم الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء ، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إنه في ضوء مبادرة حياة كريمة تم تنفيذ قافلة طبية بقرية تفهنا العزب التابعة لمركز زفتى وتوقيع الكشف والفحص الطبي على اكثر من 1230 حالة وبمشاركة 12 عيادة متنقلة بتخصصات مختلفه يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»، وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وقري المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.