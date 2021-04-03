شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم ندوات تثقيفية وتوعوية بدور الرعاية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فعاليات تنفيذ حملة رفع الوعي الصحي المجتمعي للأطفال والتي أطلقتها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التضامن تزامناً مع الاحتفال بيوم اليتيم.

قام وكيل الوزارة يرافقه الدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة ماريان ميلاد مدير إدارة الثقافة بالمرورعلى دور الأيتام بمدينتي قليوب وشبرا الخيمة وشارك الأطفال الاحتفال السنوي وتوزيع الهدايا، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية عن التغدية السليمة للأطفال واتباع السلوكيات الصحية السليمة، وتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

كما تم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، وتحويل الأطفال الذين تحتاج حالتهم الصحية لعيادات التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

وفى السياق ذاته، نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلى فى ترسا بطوخ حفلا خيريا للأطفال الأيتام مع اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة كورونا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

وقال المهندس زكى عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الحفل يشارك فيه أكثر من 100 طفل يتيم بالقرية، وسيتم عمل حفل ترفيهى للأطفال والاستعانة بعدد من شباب القرية لعمل حفل للأطفال والألعاب الرياضية لهم وتوزيع الهدايا العينية ووجبات طوال اليوم وأيضا العصائر عليهم.