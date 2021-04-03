شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أثري يكشف تفاصيل نقل 22 مومياء في موكب ملكي من التحرير إلى الفسطاط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عبدالرؤوف، الخبير الأثري وعضو المجلس العلمى بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الموكب الملكي العالمي المرتقب مساء اليوم لـ22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء من المتحف المصري إلى الحضارة، مؤكدا أن الحدث يُغطى بـ29 كاميرا.

وأوضح الخبير الأثري خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد والإعلامية لميس سلامة مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت، أن الموكب يتحرك من المتحف المصري بميدان التحرير الساعة السادسة والنصف، تكون المومياوات في عربات مخصصة ومعدة لهذا الغرض، لافتا إلى العربات مصممة على شكل مراكب وعليها رسومات تشبه الطائر المجنح.

وأضاف أن الموكب يتخلله عروض فنية وموسيقى مصرية قديمة صحبة عدد من نجوم الفن والغناء، موضحا أن الموكب يمر في 12 بوابة من ممرات الملوك.

وتابع أن اختيار عدد 12 يمثل عدد ساعات الليل حسبما كان يعتقد المصري القديم بأنه تحدث خلالها البعث مرة أخرى.

وأشار إلى أن الموكب ينطلق من ميدان التحرير مرورا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل ثم إلى سور مجرى العيون حتى يصل إلى متحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يستقبل الموكب الرئيس عبدالفتاح السيسي صحبة عدد من الضيوف، متابعا أنه بمجرد وصول الموكب ستطلق الأعيرة النارية احتفاء بملوك وملكات مصر القديمة.

ونصح عبدالرؤوف، المواطنين التزام البيت ومشاهدة الموكب عبر شاشات التلفاز.