شكرا لقرائتكم خبر عن #موكب_المومياوات_الملكية.. أبرز اهتمامات المصريين قبل ساعات من الحدث المهيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار العالم اليوم إلى ميدان التحرير، لتشهد الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف القديم بميدان التحرير لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وهو الحدث الذى ينتظره الملايين حول العالم، وتنقله مئات القنوات من دول مختلفة.



هاشتاج موكب المومياوات الملكية

وبرز هاشتاج #موكب_المومياوات_الملكية ضمن الأكثر تداولا بين تغريدات رواد موقع "تويتر"، اليوم السبت، وتصدر الهاشتاج الترند فى مصر، انتظارا للحدث الأثرى الأبرز فى العالم، حيث أعرب عدد كبير من رواد الموقع عن تشوقهم ورغبتهم فى متابعة الحدث وانتظارهم له بشدة، مشيرين إلى أن مصر ستكون فى قلب العالم اليوم، وأنه سيتم إعادة مجد الحضارة المصرية القديمة بشكل حديث، يليق بعظمة حضارة الأجداد.



مغردة تستعين بكلمات نجيب محفوظ عن تاريخ مصر

ومن جهته غرد أحد المدونين: "العالم كله هيحفظ أساميكم أنتم من صنعتم التاريخ"، وقال آخر: " تاريخنا هـو حضارتنـا، حضارتنا هى هويتنا، وهويتنا هى مستقبلنا"، وقال مدون آخر: "مصر تشهد اليوم احتفال تاريخي يليق بها سيُبهر العالم كله ويدفع عجلة السياحة المصرية للأمام".

وأعرب عدد كبير من المدونين عن تشوقهم لرؤية الموكب المهيب، مشيرين إلى أن مصر تتزين اليوم فى احتفال مهيب، استعدادا لإبهار العالم كله، وقالت مغردة: " تابعو اليوم أكبر حدث تاريخى في العالم على جميع القنوات الفضائية من مصر أم الدنيا، فرعونية الأصل مصرية النيل والحضارة وافتخر"، وغرد آخر: "مصر ليست دولة تاريخية مصر جاءت أولاً ثم جاء التاريخ"، وقال مدون :" النهارده التاريخ هيتكلم.. الحضارة هترجع للحياة من جديد".



التغريدات



موكب المومياوات الملكية

وغردت مدونة أخرى :" فى أقل من أسبوع مصر قدرت تكون مركز اهتمام الشعوب وتكون فى صدارة أهم الأخبار فى العالم بكل فخر، حرفياً نقدر نقول: "وقف الخلق ينظرون كيف تبنى مصر قواعد المجد"، وغرد آخر: "عمل عظيم ينتظره العالم وإثبات على أن المصريين بإمكانهم صناعة المعجزات وريادة العالم".

يأتى هذا فيما تشهد منطقة وسط القاهرة غلق عدد من المحاور والطرق اليوم السبت، تزامنا مع تحرك موكب المومياوات الملكية فى حدث عالمي ينتظره العالم كله، حيث أعلنت وزارة الداخلية - فى وقت سابق - أنه خلال نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل، تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد، اليوم السبت، من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8.30 مساء.