شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى بالحرارة وأتربة عالقة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 3 أبريل 2021 إلى الخميس 8 أبريل 2021، كما يلى :
- يوم السبت 3 أبريل :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى .
نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء .
- يوم الأحد 4 أبريل :
اعتبارا من الأحد 4 أبريل ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 3 : 8 ) درجة مئوية
نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد
- يوم الإثنين 5 أبريل :
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد
نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد
- یوم الثلاثاء 6 أبريل :
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد .
نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيره للرمال والأتربة.
- يوم الأربعاء 7 أبريل :
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .
- يوم الخميس 8 أبريل :
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .
نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية .