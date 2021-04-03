شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى بالحرارة وأتربة عالقة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 3 أبريل 2021 إلى الخميس 8 أبريل 2021، كما يلى :

- يوم السبت 3 أبريل :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء .

- يوم الأحد 4 أبريل :

اعتبارا من الأحد 4 أبريل ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 3 : 8 ) درجة مئوية

نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد

- يوم الإثنين 5 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد

نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد

- یوم الثلاثاء 6 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد .

نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيره للرمال والأتربة.

- يوم الأربعاء 7 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

- يوم الخميس 8 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية .