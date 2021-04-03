شكرا لقرائتكم خبر عن جداول حصص قناة مدرستنا من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم في المنوفيه عن جدول عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) للفصل الدراسي الثاني على القناة التعليمية «مدرستنا».

ومن جانبه، أكد أحمد سويد ان هذة الجدول هي جداول الأسبوع الخامس والعشرين للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، في الفترة من يوم الأحد ٤ أبريل حتى السبت ١٠ أبريل ٢٠٢١.

وتشتمل على مواعيد وأيام عرض كافة المواد الأساسية.