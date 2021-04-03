شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التعامل الفوري مع الطوارئ.. الداخلية تؤمن مسار موكب المومياوات الملكية وتغلق ميدان التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الداخلية صباح اليوم السبت في تنفيذ خطة تأمين الحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ،وشهد محيط ومداخل ميادين التحرير اجراءات امنية مشددة ،وتم نشر خدمات موسعة من رجال البحث الجنائي والمرور .

كما قام رجال المرور باجراء كافة التحويلات المرورية في محيط المتحف المصري الذي شهد اجراءات تامينة غير مسبوقة حيث تم نشرت السيارات الشرطية من جميع الاتجاهات،وكذلك ناحية كونيش النيل.

كما أنهت وزارة الداخلية في جميع القطاعات إستعداداتها للتأمين ،بعد مراجعة كافة إجراءات التأمين لخط سير موكب المومياوات الملكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المومياوات، والدفع بقوات التدخل السريع للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة .

إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة ميدان التحرير في كل الاماكن التي يمر بها الموكب الملكي.

كما تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد اليوم السبت 3 ابريل من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، ويشمل الغلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء في الإتجاة القادم من الجيزة.

كما سيتم غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الإحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في إتجاه ميدان أثر النبى، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

كما تم التنسيق مع وزارة النقل وشرطة النقل والمواصلات على غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9مساءا.

وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة وهي

ميدان طلعت حرب: القادم من ميدان طلعت حرب وصبرى أبوعلم، عليه الدخول بشارع محمود بسيونى اتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض اتجاه كوبرى أكتوبر اتتجاه مناطق الجيزة أو اتجاه مناطق شرق القاهرة أو إتجاه محور رمسيس، لمناطق وسط المدينة وإتجاه الكورنيش إتجاه مناطق شمال القاهرة.

ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض: القادم من رمسيس والكورنيش.. يجب عليه الدخول لميدان الشهيد اتجاه شارع رمسيس، أو اتجاه كوبرى أكتوبر اتجاه مناطق شرق القاهرة اتجاه محور الجلاء للعودة اتجاه رمسيس والجلاء إتجاه مناطق الشمال من الكورنيش أو اتجاه كوبرى أكتوبر اتجاه مناطق الجيزة.

كوبرى أكتوبر أعلى منزل الهيلتون: القادم من مناطق الجيزة.. عليه الاستكمال بكوبرى أكتوبر وعدم النزول منزل الهيلتون اتجاه الكورنيش إتجاه خط سير المومياوات.

أعلى أكتوبر أعلى منزل الشهيد القادم من الجيزة: القادمين من مناطق الجيزة.. عليه الاستكمال اتجاه كوبرى أكتوبر وعدم النزول اتجاه منزل الشهيد عبدالمنعم رياض.

الكورنيش واللجنة المركزية: القادم من نفق كمال الدين صلاح.. عليه الإستكمال إتجاه محور الكورنيش اتجاه مناطق شمال القاهرة أو الدخول يمينًا اتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض وشارع رمسيس اتجاه مناطق وسط المدينة أو اتجاه كوبرى أكتوبر اتجاه مناطق شرق القاهرة أو اتجاه مطلع أكتوبر اتجاه الجيزة.

ميدان البستان: القادمين من شارع الجمهورية.. عليه الدخول إلى شارع صبرى أبوعلم اتجاه ميدان طلعت حرب اتجاه محمود بسيونى أو الدخول يمينًا شارع قصر النيل اتجاه مناطق وسط المدينة.

البستان وطلعت حرب: القادمين من شارع البستان.. يجب عليه الدخول يمينًا اتجاه شارع طلعت حرب إتجاه ميدان طلعت حرب اتجاه شارع قصر النيل اتجاه مناطق وسط المدينة ومناطق شرق القاهرة، أو عليه الاستكمال شارع محمود بسيونى فيمينًا اتجاه ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض اتجاه مناطق شمال القاهرة ومناطق الجيزة.

الجلاء والكورنيش: القادمين من شارع الجلاء.. عليه الدخول يمينًا اتجاه محور كورنيش النيل اتجاه مناطق الشمال أو مناطق الجيزة اتجاه كوبرى 15مايو، وعدم الدخول يسارًا اتجاه شارع كورنيش النيل اتجاه نفق كمال الدين صلاح اتجاه خط سير المومياوات. محمود بسيونى وشامبليون: عدم السماح لدخول أي سيارة اتجاه شارع شامبليون اتجاه ميدان الشهيد.

أعلى كوبرى أكتوبر أعلى الشهيد القادم من شرق القاهرة: القادمين من إتجاه شرق القاهرة.. عدم السماح بنزول أي سيارة بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض، والاستكمال اتجاه مناطق الجيزة والزمالك.

ميدان الجزيرة: القادمين من كوبرى الجلاء.. يجب عليه الدخول يسارًا إتجاه شارع سرايا الجزيرة ومناطق الزمالك، أو الصعود مطلع كوبرى أكتوبر من مطلع سرايا الجزيرة.

القصر العينى وعبدالقادر حمزة: القادمين من القصر العينى من مناطق نافذة كلية الطب.. الدخول يميناً شارع الشيخ ريحان وعدم الإستكمال إتجاه ميدان سيمون والتحرير.

نوبار ومحمد محمود: عدم السماح بدخول أية سيارة اتجاه شارع محمد محمود إتجاه ميدان التحرير، على أن يتم الإستكمال بشارع نوبار إتجاه ميدان لاظوغلى.

مدخل نفق كمال الدين صلاح: القادم من رمسيس والكورنيش.. عدم السماح بدخول أية سيارة لنفق كمال الدين صلاح اتجاه الكورنيش، ويجب الاستكمال اتجاه أعلى النفق فيميناً كوبرى قصر النيل اتجاه ميدان الجزيرة.

حندوسة والقصر العينى: عدم السماح بدخول أية سيارة إتجاه شارع كورنيش النيل وكوبرى المنيل، والاستمرار بالسير بمحور القصر العينى إتجاه القصر العينى والشيخ ريحان.

ميدان السرايا: عدم السماح للمرور القادم من مناطق كوبرى الجامعة.. على أن يتم الإستكمال بالسير اتجاه السيالة والكورنيش والدخول يميناً إتجاه شارع المنيل.

وبالنسبة للقادم من شارع متحف المنيل.. عليه الدخول يساراً اتجاه كوبرى الجامعة وعدم الدخول يميناً اتجاه السيالة والكورنيش أو الدخول يساراً اتجاه شارع المنيل.

القصر العينى وخلف المعهد: عدم السماح بدخول أية سيارة بالسير للقادم من فم الخليج ومجرى العيون للدخول يساراً إتجاه خلف المعهد إتجاه الكورنيش اتجاه متحف المنيل.

ميدان فم الخليج: القادمين من مجرى العيون.. الدخول يميناً اتجاه القصر العينى إتجاه نافذة كلية الطب أو الدخول اتجاه الطيبى اتجاه مناطق وسط القاهرة.

ميدان الملك الصالح: القادمين من مناطق كوبرى عباس.. الاستمرار إلى شارع الملك الصالح إتجاه ميدان حسن الأنور، وعدم الدخول يميناً اتجاه الكورنيش إتجاه ميدان أثر النبى.

منزل الدائرى للقادم من مناطق المعادى إتجاه ميدان أثر النبى: يجب الإستكمال بالطريق الدائرى ويمنع من النزول لمحور الكورنيش إتجاه ميدان أثر النبى.

أعلى الدائرى أعلى دارالسلام: يجب الإستكمال إتجاه مناطق المنيب وعدم النزول إتجاه طريق مصر حلوان الزراعى ودارالسلام إتجاه ميدان أثر النبى.

أعلى الدائرى أعلى الأوتوستراد: القادم من مناطق شرق القاهرة أو المنيب.. عدم نزول أية سيارة إتجاه المجزر الآلى والإستمرار أعلى الدائرى.

كوبرى الزهراء إتجاه ميدان أثر النبى: القادم من مناطق الدائرى إتجاه منزل أثر النبى.. الإستكمال إتجاه مناطق المنيب وعدم النزول إتجاه ميدان أثر النبى.

وبالنسبة للقادم من شارع مصر حلوان الزراعى يجب الدوران من اليوترن أمام محطة الزهراء للعودة مرة أخرى إتجاه مناطق مصر حلوان الزراعى، أو إلى مطلع الدائرى إتجاه القاهرة الجديدة.

وبالنسبة للقادم من مناطق دارالسلام إتجاه كوبرى الزهراء.. عدم الصعود كوبرى الزهراء والدوران والعودة لمناطق دار السلام مرة أخرى وعدم إستكمال السير إتجاه ميدان أثر النبى.

مطلع كوبرى الحضارة القادم من صقر قريش وطريق الأوتوستراد: السير بطريق الأوتوستراد إتجاه التونسى والإباجية وعدم الصعود إتجاه متحف الحضارة.

مطلع كوبرى الحضارة القادم من كوبرى التونسى: القادم من التونسى والأوتوستراد.. عليهم السير إتجاه صقر قريش، وعدم صعود كوبرى الحضارة إتجاه متحف الحضارة.

صلاح سالم مع عين الحياة: عدم السماح بدخول أية سيارة بمحور عين الحياة إتجاه متحف الحضارة والإستكمال بالسير إتجاه شارع صلاح سالم.

مجرى العيون وبيرم التونسى: القادمين من بيرم التونسى.. الدخول يساراً إتجاه مجرى العيون إتجاه شارع صلاح سالم ويساراً إتجاه مناطق الشرق أو يميناً إتجاه مناطق الجنوب أو الجيزة، وعدم الدخول يميناً إتجاه ميدان فم الخليج.

مجرى العيون مع شارع سكة حديد المحجر (مستشفى 57): القادمين من صلاح سالم ومجرى العيون.. يجب الدخول يميناً إتجاه مناطق السيدة زينب وسط المدينة، وعدم السماح بالسير إتجاه ميدان فم الخليج.

مطلع كوبرى فم الخليج: عدم السماح بإستخدام كوبرى فم الخليج.. والسير مسطح الكوبرى، وعدم الصعود إتجاه ميدان فم الخليج والدوران والعودة مرة أخرى من أسفل الكوبرى، إتجاه صلاح سالم ومجرى العيون.

عين الحياة مع بطن البقرة: عدم الإستكمال إتجاه محور عين الحياة، والدوران والعودة إتجاه بطن البقرة.

أسفل كوبرى الحضارة: القادمين من الخيالة.. يجب الإستمرار بمحور عين الحياة إتجاه صلاح سالم ومجرى العيون، وعدم الدخول يساراً إتجاه متحف الحضارات.

القادم من محاور فيصل والهرم في اتجاه أعلى كوبرى الجيزة المعدنى ومتجه إلى كوبرى عباس وكوبرى الجامعة.. يسلك منزل كوبرى الجيزة المعدنى في اتجاه مستشفى الرمد ثم يميناً إجبارى في اتجاه محور البحر الأعظم حتى مطلع الطريق الدائرى في إتجاه القاهرة مناطق مدينة نصر والتجمع الخامس وطريق السويس.

القادم من محور شارع الجامعة في إتجاه كوبرى الجامعة: يسلك شارع الجيزة يميناً قبل كوبرى الجامعة من أمام باب حديقة الحيوان حتى دوران التفتيش والرى، والعودة للخلف ويسلك شارع الجيزة في إتجاه نفق النهضة ونفق الجلاء وشارع النيل حتى كوبرى الساحل في إتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج.

القادم من شارع التحرير في اتجاه كوبرى الجلاء: يسلك إجبارياً يساراً شارع النيل حتى مطلع كوبرى الساحل في اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج.

سيتم غلق مداخل كبارى عباس والجامعة والجلاء ومطلع كوبرى أكتوبر من شارع النيل ومطلع كوبرى 15 مايو من شارع النيل من الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت الموافق 3/4/2021 حتى الساعة التاسعة مساء ذات اليوم وسيتم تحويل حركة المرور على المحاور السابق ذكرها. وتهيب وزارة الداخلية بالجميع الإلتزام بتعليمات رجال المرور والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.