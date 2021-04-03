شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محطة مترو السادات حتى انتهاء مراسم موكب المومياوات الملكية (الموعد والبدائل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ركاب مترو الأنفاق بضرورة التغيير في محطة رمسيس التبادلية بين الخط الأول (المرج – حلوان) والثاني (شبرا الخيمة – المنيب) بسبب إغلاق محطة مترو السادات اليوم السبت من الساعة 12 ظهرا وحتى التاسعة مساءً بسبب إجراءات موكب المومياوات الملكية التي تنطلق من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط.

وأضافت الشركة أن الغلق مستمر لمدة 9 ساعات متواصلة ستمر قطارات مترو الأنفاق بين محطة مترو جمال عبدالناصر ومحطة مترو سعد زغلول في الخط الأول (حلوان – المرج) دون توقف كذلك بين محطة مترو محمد نجيب ومحطة مترو الأوبرا في الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) دون توقف بمحطة مترو السادات.

وتعد محطة مترو الأنفاق محطة تبادلية بين الخط الأول (المرج – حلوان) والخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) كذلك للقادمين من خط مترو عدلي منصور الجديد المعروف بمترو مصر الجديد ومترو العباسية وعليه تظل محطة مترو الشهداء هي المحطة التبادلية الوحيدة بين الخطوط المترو الثلاثة.

ساعات قليلة وتتجه أنظار العالم إلى القاهرة، تزامنًا مع بدء تحرك موكب المومياوات الملكية ليعلن عن مغادرة مومياوات الملوك رمسيس الثاني وتحتمس الثالث وحتشبسوت و19 مومياء أخري.

ويتابع المصريون عبر القنوات التليفزيونية موعد انطلاق موكب المومياوات الملكية مع غروب شمس يوم 3 إبريل، ومن المقر أن يسير موكب المومياوات الملكية ما بين من أربعين دقيقة إلى خمس وأربعين دقيقة، من بدء التحرك من ميدان التحرير بوسط البلد إلى منطقة الفسطاط.

ويشارك في احتفالية نقل المومياوات الملكية كبار الفنانين والفنانات منهم الفنانة التونسية هند صبرى والفنانة يسرا، والفنانة منى زكي، والفنان أحمد حلمي، والفنان آسر ياسين، والفنان حسين فهمي.

وتقسم أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة بالفسطاط بعد احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية بالنسبة للمصري تكون 60 جنيهًا، والطالب 30 جنيهًا، والأجنبي 200 جنيه، ومائة جنيه للطلاب الأجانب.

جدير بالذكر أن عملية نقل المومياوات تأتى ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري، وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام.

وقامت وزارة الداخلية باستعدادات أمنية مكثفة قبل انطلاق موكب المومياوات الملكية لتأمين نقل المومياوات الملكية وعددها 22 مومياء لتصل بسلام، كما وضعت الإدارة العامة للمرور محاور مرورية بديلة لخط سير موكب المومياوات الملكية لنقل 22 مومياء ملكية.

لمحاور مرورية بديلة اقرأ

ومعرفة أسرار ملوك موكب المومياوات الملكية اقرأ

ولمشاهد الفيلم الترويجي رابط

ويقدم المتحف القومي للحضارة خدمة بث مباشر لحدث نقل المومياوات الملكية خلال الرابط هنا