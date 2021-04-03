شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم مستشفى رأس غارب المركزي بعدد من أسطوانات الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، إنه تم تدعيم مستشفى رأس غارب المركزى بعدد من أسطوانات الأكسجين ليصل عدد الأسطوانات به إلى 118 أسطوانة، و75 أسطوانة لغرف العزل الصحى.

وتفقد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس المدينة، المستشفى المركزى بالمدينة للوقوف على الاحتياجات الملحة والضرورية في ظل أزمة جائحة كورونا، حيث تفقد جميع أقسام المستشفى «الاستقبال – غرف العزل – غسيل الكلى – معمل التحاليل – قسم الأشعة – العناية المركزة- الحضانات – بنك الدم».

وشدد رئيس المدينة على ضرورة وجود احتياطى من الأسطوانات لحين الانتهاء من تصنيع خزان الأكسجين، وأن الوحدة المحلية تسعى جاهدة في دعم المستشفى بجميع المستلزمات الطبية اللازمة من خلال المشاركات المجتمعية لتفى بجميع الاحتياجات.

كما أكد رئيس المدينة، في بيان له، توفير سيارة بالفترة المسائية لمجموعة من شابات وشباب رأس غارب للقيام بأعمال التطهير لبعض المنشآت، حيث تم تطهير جميع أقسام المستشفى وغرف العزل من الداخل والخارج وعمارات مبارك ومسجد المصطفى ومسجد عمر بن الخطاب ومسجد مالك بن أنس ووعد باستمرار دعم شباب وشابات المدينة وتوفير جميع السبل في إطار المشاركة المجتمعية.